Иностранные гости прибыли в Кремль на Парад Победы

Главы иностранных делегаций и почетных гостей прибывают в Московский Кремль на Парад Победы. К Кремлю уже прибыли президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Абхазии и Венесуэлы Бадра Гунба и Николас Мадуро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии