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Мировое обозрение

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Вашингтон – Москва – Киев, или Американская челночная дипломатия

Вашингтон – Москва – Киев, или Американская челночная дипломатия

Блиц-визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву в конце августа казался новым словом в американо-российской дипломатии, однако последующие события расставили всё по местам: главной и, судя по всему, единственной темой остается украинский конфликт.

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