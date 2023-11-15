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Охотятся с наручниками: МИД РФ предостерегает россиян от «легкомысленных» выездов за рубеж

Охотятся с наручниками: МИД РФ предостерегает россиян от «легкомысленных» выездов за рубеж

Политнавигатор В последнее время участились факты ареста российских граждан под предлогом нарушения ими экспортно-контрольного законодательства США, то есть торговлю чувствительными материалами и продукцией.

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Комментарии
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Дмитрий Маляровский
На х.. Ю я виде эту всю еврогейропу
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1 час.
sv
sergey volk
👍👍👍
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13 мин.

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