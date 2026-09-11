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Дума депутаты Селезнев ата-аналар өчен эш атнасын ике сәгатькә киметергә тәкъдим итте

Дәүләт Думасы депутаты Валерий Селезнев балигъ булмаган балаларның ата-аналары өчен хезмәт хакын киметмичә эш атнасын ике сәгатькә кыскартырга тәкъдим итте.

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