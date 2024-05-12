За сутки при обстрелах ВСУ ранены 25 жителей Белгорода, 11 человек погибли

Вечером в воскресенье, 12 мая, украинские войска вновь обстреляли Белгород. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, всего за сутки в результате атак ВСУ в городе ранения различной степени тяжести получили 25 человек.
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