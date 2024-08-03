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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» за 30+5 млн евро покупает Серлота из «Вильярреала». Форвард прибыл в Мадрид и пройдет медосмотр

28-летний нападающий прибыл в Мадрид и сегодня пройдет медицинское обследование для завершения перехода в «Атлетико».

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