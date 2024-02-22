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Microsoft начала автоматическое обновление Windows

Microsoft начала автоматическое обновление Windows

Microsoft планирует автоматическое обновление операционной системы Windows 11 до версии 23H2. Это обновление будет проведено для всех компьютеров, работающих под управлением Windows 11 21H2 и Windows 11 22H2.

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