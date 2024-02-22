Microsoft начала автоматическое обновление Windows

Microsoft планирует автоматическое обновление операционной системы Windows 11 до версии 23H2. Это обновление будет проведено для всех компьютеров, работающих под управлением Windows 11 21H2 и Windows 11 22H2.
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