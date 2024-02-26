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Герасимов посетил командный пункт в зоне проведения СВО и вручил награды бойцам

Герасимов посетил командный пункт в зоне проведения СВО и вручил награды бойцам

Начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт 58-й общевойсковой армии в зоне проведения спецоперации.

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