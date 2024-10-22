Прощайте, Вашингтон и все остальные! Владимир Путин на саммите БРИКС в Казане представит свой план по крушению американского доллара

Что-то я не слышал что бы ВВП говорил о "разрушении долларовой платежной системы"..... он говорил о создании новой в экономической сфере БРИКС а это разные вещи. Или я что-то пропустил?

S

Sobering

Как пишет рупор глобалистов "The Economist", на саммите БРИКС речь пойдёт о создании платежной системы внутри БРИКС, которая позволит обеспечить более дешевые и быстрые транзакции, в том числе цифровыми деньгами. С одной стороны, это может привлечь развивающиеся экономики, с другой – обойти западные санкции. Авторы публикации полагают, что такая система способна нанести удар по доминированию США в мировых финансах. При этом она может быть создана достаточно быстро – в течение года. ---------------------------------- Так пойдёт? Кстати, глобалисты сами хотят развалить Бреттон-Вудскую систему.