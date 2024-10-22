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Прощайте, Вашингтон и все остальные! Владимир Путин на саммите БРИКС в Казане представит свой план по крушению американского доллара

Прощайте, Вашингтон и все остальные! Владимир Путин на саммите БРИКС в Казане представит свой план по крушению американского доллара

По мнению лидера России, необходимо построить свою глобальную финансово-платёжную систему, чтобы не зависеть больше никогда от США.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Что-то я не слышал что бы ВВП говорил о &quot;разрушении долларовой платежной системы&quot;..... он говорил о создании новой в экономической сфере БРИКС а это разные вещи. Или я что-то пропустил?
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18 час.
S
Sobering
Как пишет рупор глобалистов &quot;The Economist&quot;, на саммите БРИКС речь пойдёт о создании платежной системы внутри БРИКС, которая позволит обеспечить более дешевые и быстрые транзакции, в том числе цифровыми деньгами. С одной стороны, это может привлечь развивающиеся экономики, с другой – обойти западные санкции. Авторы публикации полагают, что такая система способна нанести удар по доминированию США в мировых финансах. При этом она может быть создана достаточно быстро – в течение года.    ----------------------------------                                                             Так пойдёт? Кстати, глобалисты сами хотят развалить Бреттон-Вудскую систему.
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18 час.

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