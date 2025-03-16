Ларионов о серии против «Локомотива»: «Тактика роли не играет никакой. Плей-офф – это характер, желание, преодоление себя»

«Торпедо» встретится с «Локомотивом» в первом раунде Кубка Гагарина. – Последние игры регулярки будете использовать для тактической подготовки к «Локомотиву»? – Когда играешь 68 игр в сезоне, то разговор не о тактике.
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