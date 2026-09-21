РАЗНЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ У МУЖЧИН И У ЖЕНЩИН КОГДА ПЛОХО ЖЕНЩИНЕ:- Она становится раздражительной и претенциозной.
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Все советы ничтожны, если у граждан рф не бужет источника дохода, где мрот расчитан по рыночной корзине потребления, и состав корзины утвержден депутатами из народа , а не миллиаордерами из цру.