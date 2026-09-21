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Велемудр. Мир тесен.

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РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ У МУЖЧИН И У ЖЕНЩИН

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ У МУЖЧИН И У ЖЕНЩИН

РАЗНЫЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ У МУЖЧИН И У ЖЕНЩИН КОГДА ПЛОХО ЖЕНЩИНЕ:- Она становится раздражительной и претенциозной.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя алекс кузь
алекс кузь

Все советы ничтожны, если у граждан рф не бужет источника дохода, где мрот расчитан по рыночной корзине потребления, и состав корзины утвержден депутатами из народа , а не миллиаордерами из цру.