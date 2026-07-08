Жительница Волгоградской области выразила благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за оказание помощи в критической ситуации

На имя руководства Главного Управления МВД России по Волгоградской области поступило обращение жительницы Даниловского района, в котором она просит выразить благодарность инспектору Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ГУ МВД России по Волгоградской области капитану полиции Евгению Колпакову за оказание помощи в возникшей на дороге сложной ситуации.
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