На Алтае пенсионерке сохранили прожиточный минимум, чтобы выжила до выплаты кредита

Женщина пожаловалась, что денег, оставшихся после уплаты долга, будет недостаточно для проживания В Алтайском крае сохранили прожиточный минимум 66-летней женщине, с которой взыскивают кредитную задолженность в размере 854 тысяч рублей, сообщает региональная ФССП.