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На Алтае пенсионерке сохранили прожиточный минимум, чтобы выжила до выплаты кредита

На Алтае пенсионерке сохранили прожиточный минимум, чтобы выжила до выплаты кредита

Женщина пожаловалась, что денег, оставшихся после уплаты долга, будет недостаточно для проживания В Алтайском крае сохранили прожиточный минимум 66-летней женщине, с которой взыскивают кредитную задолженность в размере 854 тысяч рублей, сообщает региональная ФССП.

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