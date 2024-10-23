На Алтае пенсионерке сохранили прожиточный минимум, чтобы выжила до выплаты кредита

Женщина пожаловалась, что денег, оставшихся после уплаты долга, будет недостаточно для проживания В Алтайском крае сохранили прожиточный минимум 66-летней женщине, с которой взыскивают кредитную задолженность в размере 854 тысяч рублей, сообщает региональная ФССП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии