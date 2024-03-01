Глава Минфина Силуанов: Замороженные в РФ активы, сопоставимы с нашими на Западе

Глава Минфина РФ Антон Силуанов, пообщался с журналистами «Интерфакса» и сообщило том, что замороженные в России средства недружественных нам государств, не уступают нашим, которые заморожены в США и Европе.
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