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Автоэксперт Титов заявил о широком выборе авто с АКПП ценой до миллиона рублей

Автоэксперт Титов заявил о широком выборе авто с АКПП ценой до миллиона рублей

Среди подержанных автомобилей ценой до миллиона рублей представлен широкий выбор моделей с автоматической коробкой передач, поделился информацией заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ АВИЛОН Роман Титов в беседе с агентством «Прайм».

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