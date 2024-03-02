Автоэксперт Титов заявил о широком выборе авто с АКПП ценой до миллиона рублей

Среди подержанных автомобилей ценой до миллиона рублей представлен широкий выбор моделей с автоматической коробкой передач, поделился информацией заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ АВИЛОН Роман Титов в беседе с агентством «Прайм».