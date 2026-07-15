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Татар-информ

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Ветеринар рассказал, что должно быть в «тревожном чемоданчике» питомца

Ветеринар рассказал, что должно быть в «тревожном чемоданчике» питомца

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» «Тревожный чемоданчик» для домашнего питомца должен включать перевязочные материалы, антисептики, сорбенты, антигистаминные препараты, а также средства для оказания экстренной помощи при отравлениях.

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