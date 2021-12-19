Юрист Аванесов предупредил о штрафах за неубранный снег, создающий препятствия

Ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов в беседе с агентством "Прайм" рассказал о ситуациях, при которых из-за неубранного снега в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) могут оштрафовать и физическое, и юридическое лицо.