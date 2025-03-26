Путин поздравил Росгвардию с праздником и отметил ее работу

Высоко оценил работу Росгвардии по случаю Дня войск Национальной гвардии Российской Федерации президент России Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном 27 марта пресс-службой российского лидера.
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