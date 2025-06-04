Меньше четверти жителей России оценивают свое материальное положение как хорошее. Каждый пятый недоволен своим достатком.
Меньше четверти россиян считают свой достаток хорошим
Комментарии
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Николай Герасименко
Сколько бы человек не получал за свой труд, он всегда будет думать, что ему не доплачивают... Так что все эти опросы от лукавого. Интересно, а сколько народа недовольны заработной платой в западных странах!? И ещё, когда вижу в названиях каналов или СМИ слово "Новый", не покидает ощущение, что на поверхность инфополя прорвалось что-то "неполживое" с либеральным запашком, а по сути вражеское.
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