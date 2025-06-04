Меньше четверти россиян считают свой достаток хорошим

Николай Герасименко

Сколько бы человек не получал за свой труд, он всегда будет думать, что ему не доплачивают... Так что все эти опросы от лукавого. Интересно, а сколько народа недовольны заработной платой в западных странах!? И ещё, когда вижу в названиях каналов или СМИ слово "Новый", не покидает ощущение, что на поверхность инфополя прорвалось что-то "неполживое" с либеральным запашком, а по сути вражеское.