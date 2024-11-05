Журналист объяснил отсутствие британской прессы на пресс-конференции Макса Ферстаппена

Getty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен посмеялся над британскими СМИ, которые после впечатляющей победы голландца на Гран При Бразилии не явились на постгоночную пресс-конференцию.
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