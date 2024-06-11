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С начала года «ВУШ Холдинг» увеличил число поездок на 54%

Число поездок на СИМ (средств индивидуальной мобильности, которые включают самокаты и электровелосипеды) «ВУШ Холдинга» за январь-май 2024 года выросло до 40,3 млн, что на 54% выше показателя за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании.

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