Накопительная пенсия в 2026 году, кто сразу может получить до 439 776 рублей

Владельцы накопительной пенсии в 2026 году могут получить сразу до 439 776 рублей, но нужно знать, как оформить выплату.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Налёт на Петербур...
- АС Налёт на Петербур...
- ИК Кто остался в Алё...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым