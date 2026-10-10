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Накопительная пенсия в 2026 году, кто сразу может получить до 439 776 рублей

Накопительная пенсия в 2026 году, кто сразу может получить до 439 776 рублей

Владельцы накопительной пенсии в 2026 году могут получить сразу до 439 776 рублей, но нужно знать, как оформить выплату.

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