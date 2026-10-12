Программа МПТ расширяет возможности для размещения производственных компаний в Москве

Более 1,7 миллиона квадратных метров составит общая площадь 50 промышленных объектов, строительство которых согласовано по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).
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