В Новосибирской области открыли 29-ю модельную библиотеку по нацпроекту

В рамках нацпроекта "Культура" провели модернизацию районной библиотеки в Татарске.Первая модельная библиотека "PROСчастье" распахнула двери в Татарске, став 29-м учреждением культуры, открытым в Новосибирской области в рамках реализации федерального проекта "Культура".
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