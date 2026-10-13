Врач Чиркова: осенью чаще хочется спать из-за гормональных изменений

Осенью чаще хочется спать из-за снижения солнечной активности и сокращения светового дня. Кроме того, происходят гормональные изменения: мелатонина (гормона сна) вырабатывается больше, а серотонина (гормона радости) — меньше.
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