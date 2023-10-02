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Си Джей Макколлум об обмене Лилларда: «Вариант с «Милуоки» более интересен с точки борьбы за титул по сравнению с «Майами»

Атакующий защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколум считает, что обмен в «Милуоки» является более перспективным вариантом для его бывшего одноклубника Дэмиана Лилларда.

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