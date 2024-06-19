Российский журналист арестован за участие в экстремистской организации

Арест сотрудника издания Sota (настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Sota либо касается деятельности иностранного агента Sota) Артема Кригера по подозрению в участии в экстремистской организации произвел Басманный суд Москвы, сообщает 18 июня пресс-служба суда в Telegram-канале.