🛣 «Баня была назначена на это время?»: Аксёнов возмутился реакцией администрации Симферополя на обращение о проверке дороги в Фонтанах В городе необходимо проложить асфальт на улицах Фенерли и Девлет Герея.
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