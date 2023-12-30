Флагманская производительность и камера, 144 Гц, 5160 мА·ч, 120 Вт – за 425 долларов. Стартовали открытые продажи iQOO Neo9 Pro и iQOO Neo9

Сегодня в Китае стартовали открытые продажи смартфонов iQOO Neo9 и iQOO Neo9 Pro. По предзаказам новинки превзошли предшественников в три раза, интересно будет посмотреть, насколько хорошо новинки будут раскупать в рознице.
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