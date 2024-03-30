Центральный банк России получил чистую прибыль впервые за шесть лет

Центральный Банк России в пятницу представил годовой отчет в Госдуму, где указывается, что по итогам 2023 года чистая прибыль банка составила 140,4 млрд рублей против рекордного убытка в 721,7 млрд рублей в предыдущем году, пишет РИА Новости.