Более 15 полицейских погибли: что известно о терактах в Махачкале и Дербенте

В Дагестане начался трёхдневный траур по погибшим в результате атаки боевиков. В республике будут приспущены государственные флаги, учреждения культуры, а также местные телеканалы отменят все развлекательные мероприятия и передачи.
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