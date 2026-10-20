При каком условии Владимир Зеленский готов участвовать в президентской гонке? Почему организация выборов во время боевых действий, по мнению президента, выглядит совершенно опасно? В чем именно Дональд Трамп обвинил Зеленского касательно завершения конфликта? И насколько изменилась позиция Зеленского по сравнению с его обещанием занимать пост только один срок? Аналитики издания Говорит Европа разб… Читать далее: https://govorit.
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