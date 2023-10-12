Женская НБА. Плей-офф. Финал. 2-й матч. «Лас-Вегас» удвоил преимущество в серии с «Нью-Йорком»

Сегодня во втором матче финальной серии плей-офф женской НБА «Лас-Вегас» вновь был сильнее «Нью-Йорка» (104:76, 2-0).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Долгие и благие лета нашему президенту». Навка поздравила Путина с днем рождения
- «Израиль воюет не с Палестиной, а с террористами». Экс-игрок «Реала» Родригес, выступающий за «Хапоэль», об атаке ХАМАС
- Ротенберг поздравил Путина с 71-летием: «С ним Россия снова стала мощным, независимым государством, уважаемым по всему миру. У нас мудрый и решительный Капитан»
Свежие комментарии