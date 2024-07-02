Компания LG возобновляет работу своего приложения для просмотра телеканалов в России

Южнокорейский гигант бытовой техники LG возобновил работу своего сервиса для просмотра телеканалов в России после того, как ранее он был заблокирован из-за отказа украинского разработчика Megogo оказать техническую поддержку.
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