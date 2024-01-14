Минцифры предложило украинцам собирать беспилотники на дому

Global look press/Keystone Press Agency/Ashley Chan Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров предложил соотечественникам самостоятельно покупать детали и собирать беспилотники прямо на дому.
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