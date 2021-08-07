Фото домашних любимцев, способные растрогать любого

Уши, лапы, хвостВ мире животныхФото домашних любимцев, способные растрогать любого Не любить животных просто невозможно, особенно если они отвечают тем же и проявляют это со всей искренностью.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлеонора КоганПрекрасная подборка!!!Очаровательные питомцы!!!Vladimir LioubimcevА охотник, а именинник, а красавец - каковы? А "ждать буду"?!!Элеонора КоганОбожаю эти шкодные мордашки!!!Vladimir Lioubimcev"Высокая обувь" меня очень сильно рассмешила... НО сябак большой, может и передней ляпушкой достать, если встанет на задние, и высоко подпрыгнуть, и загрызть обувь... Продумаешь!!... Но не делает этого, поскольку просто лень....Комментировать
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