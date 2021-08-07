Уши, лапы, хвост

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  • ИРИНА Смирнова
    Какие лапочки песики!Что стало с собак...
  • Элеонора Коган
    Спасибо доброму мужчине за спасение собачки и её щеночков.Жаль, что один щеночек погиб.Что стало с собак...
  • Аленка 666
    Хорошо ещё, когда приют есть. Часто вижу несчастных животных, а помочь не могу. На гостиницу денег нет, а в приюты не...Что стало с собак...

Фото домашних любимцев, способные растрогать любого

Фото домашних любимцев, способные растрогать любого

Не любить животных просто невозможно, особенно если они отвечают тем же и проявляют это со всей искренностью.

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Элеонора Коган
Прекрасная подборка!!!Очаровательные питомцы!!!
Vladimir Lioubimcev
А охотник, а именинник, а красавец - каковы? А "ждать буду"?!!
Элеонора Коган
Обожаю эти шкодные мордашки!!!
Vladimir Lioubimcev
"Высокая обувь" меня очень сильно рассмешила... НО сябак большой, может и передней ляпушкой достать, если встанет на задние, и высоко подпрыгнуть, и загрызть обувь... Продумаешь!!... Но не делает этого, поскольку просто лень....

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