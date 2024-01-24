Врач Стебницкая подчеркнула важность определенных продуктов для укрепления иммунитета в зимний период

Врач-рефлексотерапевт София Стебницкая рекомендует включать в рацион кефир и йогурт, творог и квашеные овощи, так как они содержат пробиотики, способствующие поддержанию здоровья кишечника и укреплению иммунитета.
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