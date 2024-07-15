Количество госпитализированных детей в Евпатории выросло до 26

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Количество госпитализированных в результате отравления в лагере в Евпатории детей выросло до 26, сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
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