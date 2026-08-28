Сергей Кравцов: «Московская система образования – одна из лучших в мире, она служит примером для наших регионов»

В Москве 28 августа состоялся Городской открытый педагогический совет. В нем приняли участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и мэр Москвы Сергей Собянин, руководители столичных образовательных организаций.
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