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Сергей Кравцов: «Московская система образования – одна из лучших в мире, она служит примером для наших регионов»

Сергей Кравцов: «Московская система образования – одна из лучших в мире, она служит примером для наших регионов»

В Москве 28 августа состоялся Городской открытый педагогический совет. В нем приняли участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и мэр Москвы Сергей Собянин, руководители столичных образовательных организаций.

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