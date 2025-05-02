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Молитва скорбящих: жизнь и наследие святой Матроны Московской

Молитва скорбящих: жизнь и наследие святой Матроны Московской

Святая блаженная Матрона Московская — одна из самых почитаемых святых в России. Ее жизнь, наполненная самоотверженной любовью к ближним и непоколебимой верой, даже после смерти  она продолжает вдохновлять тысячи людей, ищущих утешения, исцеления и помощи в трудных жизненных ситуациях.

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