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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Sony подтвердила намерения приобрести Kadokawa Возможное приобретение Kadokawa компа...

Sony подтвердила намерения приобрести Kadokawa Возможное приобретение Kadokawa компа...

Sony подтвердила намерения приобрести KadokawaВозможное приобретение Kadokawa компанией Sony, несомненно, является предметом обсуждения, особенно с учётом того, что компания владеет FromSoftware, одной из самых популярных на сегодняшний день студий по разработке игр.

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