Sony подтвердила намерения приобрести Kadokawa Возможное приобретение Kadokawa компа...

Sony подтвердила намерения приобрести KadokawaВозможное приобретение Kadokawa компанией Sony, несомненно, является предметом обсуждения, особенно с учётом того, что компания владеет FromSoftware, одной из самых популярных на сегодняшний день студий по разработке игр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)