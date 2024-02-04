Смертельное ДТП с участием пешехода произошло в Крыму

Автоинспекторы проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Сакском районе Крыма.Предварительно установлено, что утром 4 февраля на трассе «Евпатория — Мирный» 49-летний водитель иномарки Mercedes-Benz, выполняя обгон движущегося впереди автобуса, наехал на 33-летнего мужчину, который двигался в попутном направлении по проезжей части слева.