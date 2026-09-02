«Если не мы будем воспитывать наших детей, то их будут воспитывать другие»: в СБ назвали особенность «Народов России»

От исторической памяти до межнационального согласия Международную неделю «Народы России» планируется проводить ежегодно.
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