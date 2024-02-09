Путин: мир тяжело болен и разделен на две части, ему нужно единство

Президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что сейчас мир болен и разделен на две части подобно голове, одно полушарие которой отвечает за одну сферу деятельности, другое - за креативное мышление.
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