Женщина и дочь-подросток ранены ударом ВСУ в Белгородской области

Сегодня утром село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось атаке со стороны ВСУ. В результате прямого попадания боеприпаса по частному дому ранения получили женщина и её 16-летняя дочь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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