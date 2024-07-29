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Женщина и дочь-подросток ранены ударом ВСУ в Белгородской области

Женщина и дочь-подросток ранены ударом ВСУ в Белгородской области

Сегодня утром село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось атаке со стороны ВСУ. В результате прямого попадания боеприпаса по частному дому ранения получили женщина и её 16-летняя дочь, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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