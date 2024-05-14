Мощное вооружение ВС РФ: подготовка операторов ТОС

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) являются самым настоящим кошмаром для ВСУ в зоне СВО. В зоне поражения термобарическими боеприпасами, выпущенными из ТОС-1 и ТОС-2, не удается уцелеть ни технике, ни тем более живой силе противника.