В Китае испугались возможной перепалки Трампа с Си Цзиньпином по аналогии с Зеленским

Китайские чиновники испугались, что если лидер КНР Си Цзиньпин встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, между ними может произойти перепалка по аналогии с той, что случилась между американским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским.