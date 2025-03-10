В Китае испугались возможной перепалки Трампа с Си Цзиньпином по аналогии с Зеленским

Китайские чиновники испугались, что если лидер КНР Си Цзиньпин встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, между ними может произойти перепалка по аналогии с той, что случилась между американским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским.
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