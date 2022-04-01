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Haval может уйти из России. Названа сумма ущерба

Haval может уйти из России. Названа сумма ущерба

Компания Great Wall, которой принадлежит бренд популярных в России кроссоверов Haval, «на некоторое время» остаётся в России, но в данный момент думает о целесообразности своих инвестиций в Россию.

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