Скелеты выпали из стены, когда пошел дождь: в Португалии случайно нашли невероятную находку 16 века Ольга БезродняяВ Португалии были найдены 12 человеческих скелетов на месте стены бывшей церкви, что привело к началу научных исследований и обсуждений о значении этой находки.
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