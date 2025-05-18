Скелеты выпали из стены, когда пошел дождь: в Португалии случайно нашли невероятную находку 16 века Ольга БезродняяВ Португалии были найдены 12 человеческих скелетов на месте стены бывшей церкви, что привело к началу научных исследований и обсуждений о значении этой находки.