Борис Джонсон раскрыл последствия для России в случае отказа от прекращения огня

Экс-премьер-министр Великобритании в соцсети X заявил, что если президент России Владимир Путин откажется от плана американского лидера Дональда Трампа по прекращению огня на Украине, то значит он вовсе не хотел мира.
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