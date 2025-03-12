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Борис Джонсон раскрыл последствия для России в случае отказа от прекращения огня

Борис Джонсон раскрыл последствия для России в случае отказа от прекращения огня

Экс-премьер-министр Великобритании в соцсети X заявил, что если президент России Владимир Путин откажется от плана американского лидера Дональда Трампа по прекращению огня на Украине, то значит он вовсе не хотел мира.

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Комментарии
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t
tolip
Иди ты по лесу баран..
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22 час.
федор
Лохматое несуразное существо а по пизда… ку не хочешь получить?
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22 час.
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